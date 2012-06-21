Італія може позбутися відчутної частини врожаю маслин. Дерева знищує бактерія, яка раніше була помічена тільки в Америці. Місцева влада просить допомоги вчених. А фермерам між тим доводиться вирубувати вікові оливкові гаї, щоб зупинити поширення захворювання.
В Італії може виявитися під загрозою урожай маслин, а також обсяги виробництва оливкової олії. Бактерія, яка раніше ніколи не була помічена в Європі, знищує вікові оливкові гаї. За даними газети The Daily Mail, мікроб, який раніше поширювався тільки в Америці, вже інфікував 800 тисяч оливкових дерев в Саленто. Це комуна, що розташована в італійському регіоні Апулія.
Апулія виробляє понад 11 мільйонів тонн маслин в рік. Це більше третини обсягу загальнонаціонального врожаю. Крім того, сорти масла, вироблені в Апулії, вважаються одними з найкращих.
Якщо поширення бактерії Xylella fastidiosa продовжиться, це загрожує ринку оливкової олії і призведе до небаченого зростання цін, відзначає видання. Мікроб вражає дерево і воно висихає.
Демаркаційна лінія між зараженням і буферною зоною вже кілька разів проходила в Апулії. Нині заражена зона займає площу в 7000 квадратних кілометрів: 40% всього регіону. Фінансовий збиток величезний, фермерська асоціація оцінює його в 1,2 мільярда євро. Через Xylella- Seuche виробництво оливкової олії в Італії впало в нинішньому сезоні на 57% у порівнянні з минулим роком.
Місцева влада звернулася за допомогою до вчених з Каліфорнійського університету. Як повідомив газеті представник національної сільськогосподарської організації Анджело Корсетті, господарям плантацій доведеться позбутися від багатьох дерев на заражених площах, щоб знизити ймовірність поширення інфекції.
«Хвороба продовжує поширюватися через аномальну спеку і ми повинні вжити необхідних заходів», – зазначив він. Відповідні дії на поширення бактерії запізнилися через те, що за італійською традицією чиновники з початку серпня були у відпустках, пише видання.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»