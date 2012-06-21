Дослідники з Великої Британії підвищили міцність бетону на 146%, додавши у нього графен.
Про це йдеться у публікації у науковому журналі «Advanced Functional Materials».
Зазначається, що при додавані графену підвищилась теплоємність бетону: вона стала на 88% вищою.
Експериментом займалась група дослідників з Ексетерського університет.
Вчені створили технологію зміцнення бетону за допомогою графенових включень.
Для цього вони підготували суміш з графенових частинок, відділивши їх від графіту за допомогою високошвидкісної мішалки.
Крім приготованого самостійно, дослідники також використовували і комерційно доступний графен.
Вчені створили зразки графенового бетону, змішавши суміші графену з портландцементом — дрібним піском і 10-міліметровим заповнювачем.
Суміш помістили у невеликі кубічні форми і після застигання витримували їх у воді для збільшення міцності. З'ясувалося, що, у залежності від концентрації графену, міцність утвореного бетону може зростати на 146%, а теплоємність такого бетону — на 88 %.
ДОВІДКА «УК»
Графен — одна з форм вуглецю, моноатомний шар атомів вуглецю із гексагональною структурою. Графен був відкритий в 2004 році вченими із Манчестерського університету.