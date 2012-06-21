Новий суперконтинент вчені назвали Пангея Проксима.
Припущення про те, що в майбутньому всі континенти знову з'єднаються в суперконтинент, вперше висловив Рой Лівермор, вчений з Кембриджа на основі аналізу руху тектонічних плит.
Зараз вчені вважають, що суперконтинентів буде три. Амазія складеться з Африки і Євразії через 50 мільйонів років з центром у Північному полюсі.
Новопангея з'явиться через 100 мільйонів років і об'єднає всі континенти крім Антарктиди. Канада при цьому виявиться на Північному полюсі.
Через 200-300 мільйонів років з'явиться Пангея Проксима, об'єднавши всю сушу, яка існує на планеті.