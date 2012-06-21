Вчені в Австралії після екскурсії в тропічний ліс знайшли бджіл, які працюють ночами і збирають нектар, що нехарактерно для даного виду комах – зазвичай вони літають за медом вдень. Бджоли не люблять холод і спеку, темряву і вологу. Денний час доби для бджіл найкомфортніший для роботи, тому нічні бджоли, які збирають нектар, здивували вчених.



Вчені поставили собі за мету визначити, чи є у нічних бджіл будь-які фізичні зміни в порівнянні з бджолами, які видобувають нектар у світлий час доби. Вони вивчили макрознімки 75 особин 68 видів бджіл, проаналізувавши будову очей, голови і тіла. У результаті дослідження вчені змогли зрозуміти, чому ж «нічні бджоли» відрізняються від денних.

Low-light – бджоли, що збирають некрар вночі; facultative – можуть збирати нектар як при слабкому, так і при звичайному освітленні; diurnal – годуються виключно вдень.

У бджіл, як і у більшості комах, є як складні очі (збоку голови), так і прості очі (три маленьких очі в середині голови), які вловлюють тільки світло. Дослідники з'ясували, що і складні, і прості очі у «нічних бджіл» виявилися більшими.

«Ми виявили, що ці адаптовані до слабкого освітлення бджоли, як правило, мали великі очі, а також були більшими», – каже вчений Джеймс Дорі.

Дослідники вважають, що більш великі тіла і очі допомагають нічним бджолам краще регулювати свою температуру в більш холодних умовах. Команда сподівається, що цей метод аналізу зображень можна буде використовувати в майбутньому, щоб виявити інші види нічних бджіл без необхідності шукати їх у темряві в лісі.

У цих видів очі мають складну форму, а також у них є очі, які не можуть уловлювати темряву. Їх очі здатні бачити тільки світло, а також за розміром вони більші, ніж у звичайних, так званих «денних» бджіл. Взагалі у всіх бджіл, і «нічних» і «денних» є очі складні (вони розташовуються збоку, на голові), і очі прості – спереду.



Дослідники зробили висновки, що і ті, і інші очі, у них різні. Обидві категорії очей у нічних бджіл набагато більші, ніж у денних, що впливає на їх пристосованість добувати їжу в темряві.

За словами провідного автора дослідження Джеймса Дорі, бджоли, що займаються пошуком їжі у нічний час, нині мало вивчені, а достовірних даних про подібних комах в Австралії раніше не публікувалася зовсім. Разом з тим вивчення таких бджіл важливо, щоб краще зрозуміти роль, яку вони відіграють у підтримці екосистем і які заходи можна вжити, щоб не завдати шкоди їхній популяції.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»