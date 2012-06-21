Шведські вчені з'ясували, що особливий вид моху, який росте на болотах, неймовірно ефективно видаляє з води миш'як і робить її придатною для вжитку за рекордно короткі терміни.
Природний засіб від отруєння миш'яком
Це мох називається Warnstorfia fluitans. Він росте переважно на шведських болотах, води яких часто мыстять миш'як – побічний продукт найближчих гірничо-переробних комплексів. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Environmental Pollution, вчені виявили, що мох дуже швидко витягує з води весь миш'як до рівня, при якому воду можна без вагань пити! Вона чиста від токсмнів.
Залізні рудники на півночі Швеції давно вже стали причиною того, що велика частина води забруднена миш'яком. Більш того, страждають і вологолюбні рослини – наприклад, рис на шведських плантаціях разом з водою також вбирає і накопичує небезпечну речовину, після чого стає непридатним для їжі. Вчені із Стокгольмського університету вважають, що цілеспрямоване висаджування моху на заболочених територіях допоможе знизити рівень токсинів у воді і зробити її чистішою.
Випробування моху
Для того, щоб перевірити свою теорію, вчені провели кілька тестів. Для досліду вони води взяли воду, вміст миш'яку в якій перевищував гранично допустиму норму в 10 разів. Випивши такий «коктейль», можна отруїтися. Як з'ясувалося, моху було достатньо всього годину (!) на те, щоб поглинути 82% розчиненого у воді миш'яку! Подальші дослідження показали, що більш високі концентрації миш'яку у воді, а також той факт, що з часом він накопичується у волокнах моху, роблять фільтрацію не такою швидкою і ефективною. Вчені налаштовані оптимістично, адже з’ясувалося, що в кінцевому підсумку мох може увібрати в 1000 разів більше миш'яку, ніж максимум EPA, перш ніж у самої рослини будуть виявлені будь-які ознаки отруєння.
Як і очікувалося, миш'як поглинається тканинами моху, і нейтралізує його. І це заспокоїло вчених, адже в Швеції дуже мало тварин, які харчуються сирим мохом, так що за подальше поширення токсину хвилюватися не доводиться. Звичайно, пройде ще час, перш ніж вчені перейдуть від лабораторних випробувань до практичних дій. Втім, для шведів (особливо які проживають в сільській місцевості) їх робота може обернутися справжньою панацеєю, адже це максимально дешевий і в той же час дуже ефективний спосіб очистити воду від токсинів.