На острові Південний у Новій Зеландії знайшли рештки доісторичного пінгвіна людського росту. Знахідку дослідники з музею Кентербері описали в журналі Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.
На кістки ніг велетенського пінгвіна натрапив археолог-любитель, про свою знахідку він повідомив вченим. Вони встановили, що рештки належать раніше невідомому вимерлому виду. Вчені назвали його crossvallia waiparensis.
Цей пінгвін жив на території новозеландського узбережжя 56-66 мільйонів років тому. Його зріст становив близько 1,6 м, маса тіла – близько 80 кг. Для порівняння, сучасні імператорські пінгвіни на 40 см нижчі і важать в 3-4 рази менше.
Це вже другий вид гігантських викопних пінгвінів, відкритий в Новій Зеландії. На думку вчених, це підтримує теорію про те, що в далекому минулому пінгвіни були дуже великими птахами, але зменшилися в процесі еволюції.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»