Вчені з США і Польщі виявили слабке місце SARS-CoV-2. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Science Advances.
Фахівці з'ясували, що коронавірус використовує «молекулярні ножиці», щоб розмножуватися і відключати важливі для імунної системи білки людини.
Цими «ножицями» є фермент SARS-CoV-2-PLpro. Як виявили вчені, його можна заблокувати двома інгібіторами – VIR250 і VIR251.
Ці сполуки знаходять тільки білок коронавірусу і не реагують на інші подібні білки в організмі людини.
Це слабке місце SARS-CoV-2 може стати мішенню для нових лікарських препаратів.
Орест ГОРНЯЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»