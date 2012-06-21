Вчені з США і Польщі виявили слабке місце SARS-CoV-2. Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Science Advances.

Фахівці з'ясували, що коронавірус використовує «молекулярні ножиці», щоб розмножуватися і відключати важливі для імунної системи білки людини.

Цими «ножицями» є фермент SARS-CoV-2-PLpro. Як виявили вчені, його можна заблокувати двома інгібіторами – VIR250 і VIR251.

Ці сполуки знаходять тільки білок коронавірусу і не реагують на інші подібні білки в організмі людини.

Це слабке місце SARS-CoV-2 може стати мішенню для нових лікарських препаратів.

Орест ГОРНЯЬКИЙ
для «Урядового кур’єра» 