У Канаді під шаром вічної мерзлоти вчені виявили два суперсолених озера.
Вода в них перебуває на глибині 550-750 метрів під шаром льоду і має солоність, яка в кілька разів перевищує океанічну. Якщо ця інформація підтвердиться, то озера стануть єдиними в світі підльодовиковими солоними водоймами.
Нині вченим відомо про декілька сотень підльодовикових озер, але всі вони – прісноводні. Вчені відзначають, що якщо у воді будуть знайдені мікроби, то це буде означати, що вони могли розвинутися без зв’язку з атмосферою. Умови в таких водоймах також нагадують навколишнє середовище на деяких інших планетах.
Наприклад, Європа – один із супутників Юпітера, має залізне ядро і глобальний океан, прихований під льодом. Тому суперсолоні озера можуть бути і на цьому супутнику.