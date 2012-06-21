Досі вчені вважали, що першим динозавром з оперенням був птерозавр, але тепер палеонтологи з Великобританії припустили, що ці ящури все-таки були лисими. Якщо нове припущення є вірним, то пір'я з'явилися на 80 мільйонів років пізніше, ніж вважається, повідомляють зарубіжні ЗМІ.



Кілька років тому співробітники Нанкінського університету виявили сліди розгалужених ниток на деяких скам'янілостях птерозаврів. Китайські вчені вирішили, що ці сліди вказують на пір'я, якими були покриті крила птерозавра. Але Дейв Мартіл з Портсмутського університету і Девід Анвін з Університету Лестера кажуть, що жодних зразків пір'я у птерозаврів не було.

«Ми вивчили докази, представлені китайськими колегами, і виявили серед трьох десятків скам'янілостей тільки три зразки, на яких видно туж структуру, що характерна для пір'я. Але ми не вважаємо, що це таки пір'я. Ймовірніше, що це жорсткі волокна з внутрішньої частини мембрани крила. А ефект «розгалуження» пов'язаний з руйнуванням цих волокон», – каже Дейв Мартіл.

Учений додав, що пернаті птерозаври – це ідея, яка існує з 19 століття, коли у науки були тільки слабкі палеонтологічні докази. Для того, щоб з упевненістю говорити про те, що птерозаври були вкриті пір'ям, потрібні більш вагомі аргументи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»