Аналіз деформованих кісткових решток динозавра, який жив приблизно 76 мільйонів років тому на території сучасної Канади, показав, що древній ящір страждав від раку. Це, як пише видання The Lancet Oncology, перший випадок, коли вченим вдалося виявити онкологічне захворювання у динозавра.
Йдеться про деформовану великогомілкову кістку динозавра, яку ще тридцять років тому знайшли на території канадської провінції Альберта. Кістка, що належала центрозавру (Centrosaurus apertus), спочатку не викликала значного інтересу у палеонтологів навіть незважаючи на той факт, що вона була деформована – вчені вирішили, що це результат травми, отриманої древнім рогатим травоїдним ящуром розміром з корову.
Але кілька років тому на кістку звернув увагу Девід Еванс, професор Університету Торонто. Вчений організував дослідження, до якого підключилися не тільки палеонтологи, але і онкологи з остеопатологами. Зрештою дослідники підтвердили здогади професора – центрозавр страждав від злоякісної остеосаркоми.
«Науцям відомі кістки динозаврів зі слідами раку, але на цей раз нам вдалося надати 100-процентні докази того, що цей древній ящір був жертвою онкологічного захворювання. Ми проаналізували результати томографії та біопсії, а також створили комп'ютерне моделювання, яке підтвердило початкові припущення», – каже Девід Еванс.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»