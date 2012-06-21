У 2015 році бразильський палеонтолог з Федерального університету Санта-Марія, доктор Родріго Темп Мюллер, виявив надзвичайно добре збережений скелет із скам’янілої місцевості на півдні Бразилії. Скелет віком приблизно 233 мільйони років (тріасовий період) належить невеликому хижому динозавру Buriolestes schultzi.

Групі бразильських вчених неймовірно пощастило. Адже вони виявили виключно добре збережений кістяк динозавра, а головне – його мозок. Справа в тому, що якщо стан твердих тканин древніх істот несе чимало наукової інформації, то м'які тканини, такі як мозок, як правило, не зберігаються. І ось така удача.

Зараз бразильські дослідники реконструювали перший повний мозок одного з найстаріших динозаврів у світі.

Результати дослідження опубліковані в Journal of Anatomy.

Динозавр не може похвалитися розміром свого мозку. Він важить всього 1,5 грама і легший за горошину. Його будова примітивна, схожа на мозок крокодила. А добре розвинені структури в мозочку вказують на здатність хижака полювати на рухому здобич. Але нюховий апарат у нього не був розвинений отже, більш імовірно, що Buriolestes schultzi полював і відстежував здобич використовуючи лише оптичні можливості, а не нюхові рецептори.

Вчені також розрахували когнітивні здібності або інтелект динозавра у співвідношенні обсягу мозку до ваги тіла. Вони виявилися вищими, ніж у гігантських зауроподів, таких як диплодок і брахіозавр, але нижчі, ніж у тероподних динозаврів, зокрема тиранозаврів, велоцирапторів та птахів. Реконструкція мозку дозволяє вченим аналізувати еволюцію мозку стародавніх видів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»