Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Знакову професійну перемогу здобула цими днями вчителька початкових класів з інклюзивним виховним напрямком Кролевецького ліцею №3 на Сумщині Вікторія Щербакова. Вона стала переможцем у номінації «Вибір серця» всеукраїнського конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2020, що вчетверте відбувся в Україні.

Як повідомили його організатори, всього у творчому огляді брали участь більш як три тисячі освітян з усієї країни. До фіналу дійшли найбільш достойні, яким і вручили винагороди.

Як розповіла Вікторія Щербакова, вона не розраховувала на перемогу, оскільки, за попереднім рішенням журі, навіть не ввійшла до ТОП-50. Однак буквально напередодні фіналу одержала повідомлення, що має приїхати до Києва на спеціальне запрошення. Вагалася, бо з Кролевця до столиці дороги неблизька, однак чоловік переконав і навіть супроводжував дружину. Коли ж оголосили її прізвище, радості не було меж.

Як номінант Вікторія отримала чек на круглу суму і запрошення взяти участь в освітньому форумі, що відбудеться в Дубаї.