Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На початку жовтня цього року, коли відзначатимемо Міжнародний день учителя, журі освітянської премії GlobalTeacherPrizeUkraine назве її переможця, який отримає 250 тисяч гривень та звання кращого вчителя року.
Серед тих, хто виборюватиме цей почесний титул, учителька англійської мови Сумської ЗОШ I-III ступенів №5 Вікторія Ломака. Освітянка успішно подолала попередні етапи відбору і стала однією з 50-ти фіналісток.
Цього успіху сумська вчителька досягла завдяки насамперед інноваційному підходу до організації навчання школярів, активному використанню соціальних мереж, участі у низці освітніх проєктів, що проходять на платформі EtwinningPlus. Англійську мову її вихованці вчать не лише за підручниками, а й із першоджерел: спілкуються із ровесниками інших країн, беруть участь у міжнародних конкурсах, навіть підтримують зв’язки з родиною королеви Англії.
Цю відзнаку три роки тому заснувала громадська спілка «Освіторія», а Сумщина має досвід участі у такому творчому огляді. Так, торік колега Вікторії Ломаки Оксана Мироняк з Охтирки добилася неабиякого успіху, ввійшовши до десятки кращих учителів країни.