Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі Спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом, який відвідує Україну з першим візитом на цій посаді.

Глава держави подякував Президентові, уряду та парламенту Литви за послідовну підтримку України.

«Ми вдячні за військову підтримку — 0,25 % вашого бюджету. Ви дали сигнал деяким іншим країнам, які почали думати над тим, щоб посилити Україну, використовуючи відсотки ВВП та оборонного бюджету. Це важливо. Ми також вдячні, що можемо розраховувати на вашу підтримку наступного року», — наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі приділили втіленню ініціатив PURL і SAFE, можливостям спільного виробництва зброї та інвестиціям Литви у розвиток українського ОПК.

Крім того, обговорили посилення санкційного тиску на росію та підготовку 20-го пакета санкцій Євросоюзу. Важливо запровадити нові обмеження проти банківського сектору, тіньового флоту, російських пропагандистів і запобігти спробам обходу санкцій.

Особлива увага — підтримці європейської інтеграції України, зокрема відкриттю першого переговорного кластера.

Спікер Сеймасу Литви наголосив на продовженні підтримки України. Він зазначив, що планує взяти участь у парламентському саміті міжнародної Кримської платформи, який відбудеться в листопаді у Стокгольмі.

«Ми виступаємо за посилення санкцій проти росії, підтримку України — військову, економічну, політичну. Звичайно, ми це підтверджуємо й у наших міжнародних переговорах», — зазначив Юозас Олєкас.

Президент і Спікер Сеймасу Литви також говорили про дипломатичну роботу. Юозас Олєкас наголосив на важливості надійного й тривалого миру для України.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко і спікер Сеймасу Литви Юозас Олєкас передусім обговорили стан української енергетичної інфраструктури в умовах щоденних прицільних російських атак та питання посилення енергетичної безпеки Європи.

«Вдячна литовським друзям за допомогу українському енергетичному сектору та готовність посилювати нашу протиповітряну оборону через механізм PURL», — зазначила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр також ознайомила литовських партнерів із баченням щодо формування 20-го санкційного пакета ЄС.

Юлія Свириденко підкреслила, що Литва — надійний союзник України на євроінтеграційному шляху. Під час зустрічі сторони відзначили роботу офісу CPVA, який нещодавно відкрили в Києві, а також реалізацію його проєктів, спрямованих на відновлення України та підготовку до вступу в ЄС.

Юлія Свириденко подякувала Литві за готовність і надалі приймати на лікування українських військових, поранених унаслідок російської агресії.

«Домовилися, що найближчим часом розпочнемо підготовку до спільних консультацій урядів України і Литви», — резюмувала Юлія Свириденко.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ