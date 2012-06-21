Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Вечірня прогулянка по Дніпру на теплоході «Герой Дубинда» в Черкасах ледве не закінчилася неприємностями. Річ у тому, що річкове судно, яке вже далеко не нове, через несправність двигуна раптом зупинилося просто серед ріки. Година була досить пізня — близько 21 години. На борту теплохода перебувало 77 пасажирів та 4 члени екіпажа.
Допомогли, як завжди, місцеві рятувальники. Аби не піддавати ризику здоров’я пасажирів, вирішили розпочати евакуацію. Сімох, серед яких була й дитина, катером доправили до берега. Щоб відтягнути теплохід до річкового порту прибув буксир. Проте його послуги виявилися зайвими. Незабаром механіки налагодили роботу двигуна, й річкове судно самостійно продовжило плавання.
Його на катері супроводжували працівники відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Близько о пів на одинадцяту вечора судно повернулося в порт. Тут відпочивальників зустріли рятувальники ДСНС, серед яких була й психологиня. Її слова підтримки були не зайвим. Пасажирам пропонували гарячий чай.
Ніхто з відпочивальників не постраждав.