Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зустрівся з колективами колишніх Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Вони перебувають у процесі об’єднання з Міністерством економіки в єдину структуру — Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

На зустрічі було окреслено ключові пріоритети новоствореного міністерства в галузях аграрної політики та охорони довкілля. Міністр представив заступників, які координуватимуть роботу за відповідними напрямами.