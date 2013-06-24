Велика приватизація продовжується – сьогодні відбувся аукціон з продажу 100% акцій «Вінницяпобутхім». Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.
«Під час аукціону переможна ставка зросла удвічі. Переможець аукціону готовий заплатити за підприємство 608 млн грн», - поінформувала Юлія Свириденко.
За її словами, підприємство, яке раніше належало російському олігарху і було конфісковане рішенням суду, отримає нового власника із зобов’язанням зберегти виробництво, погасити борги та гарантувати права працівників.