31 серпня Рівненський район успішно вийшов із «червоної» зони, в якій перебував два тижні. А напередодні тут побував міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, щоб пересвідчитися в завершеності Корнинського ліцею імені Романа Свіржевського, який модернізовано в межах програми «Велике будівництво».
«Ліцей у Корнині можемо вважати закладом взірцевим: тут є все, що потрібно для навчання та всебічного розвитку дітей, творчої роботи педагогів і створення єдиного освітнього простору. Держава спрямувала для його модернізації 13 мільйонів, ще 3 залучено з бюджету успішної Корнинської об’єднаної громади», — не приховував задоволення урядовець.
«Понад усе пишаємося нашим випускником Романом Свіржевським, який віддав життя за незалежність 2016 року. Тепер ліцею присвоєно його ім’я», — каже директор закладу Наталія Денисова і запрошує гостей до музею захисників України. Тут міністр зустрівся з мамою Героя Оксаною Свіржевською. У неї під опікою 100 сімей захисників (вона соціальний працівник у своїй громаді), і вона передала до музею всі речі Романа: каску, берці, годинник. Він і досі відлічує час, якого не зупинити.
Перший урок у корнинських ліцеїстів пройде саме тут, де чимало речей, які передали інші захисники. Щоб не поросла травою забуття пам’ять.
«1 вересня дітей приймають ще три новозбудовані й модернізовані навчальні заклади: навчально-виховний комплекс у Дубровиці, школи в Малевому Демидівського та Озерцях Володимирецького районів. Школа в Жобрині Рівненського буде готовою в жовтні. Усе це об’єкти «Великого будівництва». Оскільки Рівненщина — регіон з найвищим в Україні приростом населення, у нас немає сумнівів: у навчальних закладів гарне майбутнє, — каже голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль. — Залишається всім разом подолати одну проблему — коронавірус. До речі, всі школи з особливою ретельністю підготувалися до нового навчального року й напрацювали алгоритми дій у разі посилення захворювання».
«Держава не припинятиме «Великого будівництва» і в наступні роки, — додає Олексій Чернишов. — Нещодавно уряд схвалив Державну стратегію регіонального розвитку на сім років. І вже з 2021-го Державний фонд регіонального розвитку буде істотно збільшено, з нього фінансуватимуть проєкти відповідно до раніше сформованих регіональних стратегій. Після завершення так званих твердих (будівництво й модернізація шкіл чи садочків) перейдемо до м’яких. Приміром, головне у стратегії розвитку Рівненщини — смартспеціалізація, тобто розвиток конкурентоспроможних на глобальному ринку праці галузей».