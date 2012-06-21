Удруге за свою каденцію Президент Володимир Зеленський відвідав ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова». Він наголосив на необхідності негайного фінансового оздоровлення заводу, адже Південмаш був і має залишитися одним з найкращих у вітчизняній промисловості. Для цього в липні Верховна Рада ухвалила закон для розв’язання проблеми з боргами підприємства та із заборгованістю із зарплати. На це потрібно 2 мільярди гривень. Усі борги — особливо із зарплати — мають погасити у вересні, зауважив Президент.
Держава готова допомогти підприємству із замовленнями, щоб Південмаш був українським брендом і повернув увагу західних інвесторів, зацікавлених у його продукції. Слід розглянути можливість проведення переговорів щодо військових замовлень для підприємства.
«Працювати ми вміємо, хочемо й будемо. Тому ваша допомога неоціненна в тому, щоб були замовлення», — зауважив генеральний директор Південмашу Сергій Войт.
Під час робочої поїздки у Дніпропетровську область Президент ознайомився із перебігом будівництва та реконструкції доріг, що здійснюють у межах Національної програми «Велике будівництво». Ідеться про ділянку автошляху М-04 Дніпро — Кривий Ріг, протяжність якої на Дніпропетровщині становить 299 км, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Нині ремонтують 44 км траси. Планують ремонт 75,4 км цієї дороги від Криничанського поста поліції до межі з Кіровоградською областю. Тривають тендерні процедури щодо визначення підрядника.
Програма «Велике будівництво» на Дніпропетровщині набрала обертів. Крім основних ділянок траси М-04, які буде здано в експлуатацію цього року, заплановано й ремонт траси Н-11 в напрямку від Кривого Рогу до Дніпра. Тривають роботи й на трасах Н-23 в напрямку Кропивницького, Р-73, яка з’єднує Нікополь із Дніпром. Розпочато роботи на мосту біля Нікополя. Головним об’єктом в області вважають трасу Н-31.
«Перші 30 кілометрів дороги вводимо в експлуатацію, 29 кілометрів сподіваємося розпочати незабаром і забезпечити хоч проїзд до кінця цього року до межі з Полтавською областю, де цьогоріч завершується ремонт ділянки протяжністю 80 кілометрів», — наголосив голова Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодор) Олександр Кубраков.
Згідно з планом, у 2020 році на Дніпропетровщині планують побудувати та ввести в експлуатацію 248 км доріг державного значення.
У межах «Великого будівництва» в області ремонтують багато шкіл, дитсадочків і стадіонів. Їх буде здано цього року, запевнив Президент. Підтвердженням цього слугує навчально-виховний комплекс №33 «Маріїнська багатопрофільна гімназія — загальноосвітній навчальний заклад І ступеня», найстаріша школа у Дніпрі, де Президент проінспектував перебіг капітального ремонту будівлі та елементів благоустрою території.