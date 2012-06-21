Обласний великодній ярмарок у Станиці Луганській зібрав велику кількість людей, які готуються до свята. Участь у торжищі взяли близько 50 підприємств харчової та агропромисловості. Вони представили широкий асортимент продукції власного виробництва. Тут можна було придбати до святкового столу м’ясні, ковбасні, молочні, хлібобулочні вироби, сири, рибу та рибопродукти, продукцію бджільництва. Сільгоспвиробники пропонували жителям Луганщини з обох боків лінії розмежування вирощені ними овочі та фрукти, м’ясо і ковбаси, молочні вироби тощо. Усе це без посередників від товаровиробників за цінами, нижчими, ніж у магазинах. А якщо врахувати, що саме у Станиці Луганській розташовано єдиний на Луганщині контрольно-пропускний пункт, то люди, які прийшли з тимчасово окупованої території, отримали змогу придбати продукти й істотно зекономити.
Майстрині з різних міст Луганщини запропонували краянам свої творчі роботи: іграшки, великодні кошики та все оздоблення до них, декоративні вироби, картини, вишиті бісером. У ярмарку взяли участь і військові, які запропонували всім охочим скуштувати смачної польової каші. Одне слово, панував піднесений святковий настрій. І це теж було одним із завдань, яке ставили перед собою організатори — обласна та районна державні адміністрації.
«Ярмарок організували не тільки для того, щоб у людей була змога придбати продукти до святкового столу. Це був захід, який у спілкуванні, у наших щедрих українських традиціях єднав людей по обидва боки Сіверського Дінця», — зауважив голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз.
Очільник області приділив багато часу спілкуванню з людьми з тимчасово окупованої території біля відділення Ощадбанку та на КПВВ «Станиця Луганська». Говорили переважно про майбутнє мирне життя.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»