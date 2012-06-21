У вересні 2020 року було зафіксовано рекордну температуру поверхні Землі у цей період пори року за всю історію спостережень. Про це йдеться в сьогоднішньому пресрелізі Програми моніторингу Землі Європейського союзу Copernicus на порталі Phys.org.

2020 рік багатий на рекорди, так, за даними вчених, середні температури в січні, травні та вересні відповідали місячним значенням 2016 року, а саме цей рік є найбільш спекотним роком в історії.

Дослідники з'ясували, що з вересня 2019 року і до нинішнього вересня Земля нагрілася на 1,3 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня і такий показник близький до значення в 1,5 градуса, при якому можуть початися серйозні наслідки через занадто високу температуру.

Підвищення температури поверхні Землі збільшує інтенсивність посух і тропічних штормів, які стали більш руйнівними через підняття рівня моря.

Як раніше повідомляв «Урядовий кур’єр», у кліматичному світі відбулася найважливіша подія, на яку з нетерпінням чекали багато фахівців. Міжнародна група вчених оголосила про завершення масштабного проєкту CENOGRID. В авторитетному журналі Science представлено еталонну криву клімату за останні 66 мільйонів років – з початку кайнозою і до наших днів. Вперше вчені побудовали дуже докладний графік зміни середніх температур на планеті. На думку фахівців, він повинен внести ясність у суперечки про причини нинішнього глобального потепління. У всякому разі, зробити позиції сторін більш аргументованими.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

