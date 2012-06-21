Урочисте і перше пленарне засідання Верховної Ради дев’ятого скликання відбудуться 29 серпня. Таке рішення ухвалили на засіданні підготовчої депутатської групи. Під час дискусії представники політичних сил пропонували різні дати — від 20 до 3 вересня. Після голосування сторони дійшли згоди щодо вказаної дати. Її визначено саме тому, щоб не затягувати підготовчого процесу і парламент якомога швидше розпочав працювати й новообрані депутати змогли показати: Верховна Рада нового скликання ефективна у діяльності, переконують у партії, що набрала більшість голосів на парламентських виборах.
Крім того, підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутатів утворила дві робочі підгрупи, які готуватимуть організаційні питання та розподіл комітетів Верховної Ради, повідомляє УНІАН. Рішення ухвалюватимуть на загальних зборах підготовчої депутатської групи, а підгрупи займатимуться лише узгодженням цих питань.