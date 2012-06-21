Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект № 3696 "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт", який передбачає прийняття в експлуатацію житлових об'єктів і об'єктів першої-другої категорії складності (СС 1), які були побудовані з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 роки без дозволу на виконання будівельних робіт.
Перший заступник голови комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський зазначив, що десятки тисяч людей чекали на цей закон, який в народі має назву «будівельна амністія»: «Він дасть можливість оформити своє житло людям, які, не чекаючи допомоги держави, побудували своє помешкання. Це індивідуальні будинки, садові та дачні будинки, споруди загальною площею до 300 квадратних метрів. А також побудовані до 12 березня 2011 року будинки і споруди сільськогосподарського призначення, які за класом наслідків відносяться до категорії СС1. Тобто невеликі споруди».
Нагадаємо, в середині січня 2015 року, Верховна Рада ухвалила закон, який продовжив до 31 грудня 2015 роки так звану «будівельну амністію», яка дозволяє узаконювати самобуди за спрощеним механізмом. Так, згідно з документом, спрощений механізм прийняття в експлуатацію поширюється на об'єкти, побудовані без дозволу на виконання будівельних робіт і без проведення техогляду приміщень в період з 5 серпня 1992 року по 12 березня 2011 року.