Служба зовнішньої розвідки України вітає ухвалення Верховною Радою закону «Про розвідку». Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

«Служба зовнішньої розвідки України вітає прийняття Закону України «Про розвідку», який давно очікувався розвідувальним співтовариством. Закон, що унормовує та регулює діяльність розвідувальних органів у правовому полі держави, визначив правові та організаційні засади функціонування розвідки», – зазначається у повідомленні.

При цьому додається, що документ також посилює соціальний та правовий захист співробітників розвідувальних органів України, який значно покращується.

СЗРУ переконана, що прийняття Закону України «Про розвідку» є черговим важливим кроком із розвитку спроможностей для ефективної протидії гібридній агресії проти України та багатовимірним зовнішнім загрозам національній безпеці нашої держави.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 вересня ухвалила в другому читанні і в цілому доопрацьований законопроєкт «Про розвідку» (№ 2412-д). Відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів.