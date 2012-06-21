Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах».

Законопроєктом пропонується з 1 січня 2021 року запровадити адміністративну відповідальність за порушення правил торгівлі електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах – збільшити штрафи для таких осіб, які продають цей товар дітям від 400 до 1400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, тютюнові вироби для електричного нагрівання не є цілком безпечними, адже містять тютюн і викликають залежність.

Нині бракує незалежних досліджень про вплив електронних сигарет на здоров’я, зокрема, довгостроковий. Оприлюднені результати деяких незалежних досліджень свідчать про те, що при використанні тютюнових виробів для нагрівання рівень деяких токсичних речовини, що виділяються, є в рази вищим, ніж у сигаретах.

Окремі науковці зазначають, що дим електронної сигарети може бути канцерогеном і підвищує ризики хвороб серця, раку легень, може викликати запалення легень та підвищує ризики розвитку хронічного обструктивного захворювання легень.