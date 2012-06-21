Рахункова палата завершила перший за всю історію незалежності України аудит Верховної Ради. Як повідомила пресслужба з посиланням на голову Рахункової палати Валерія Пацкана, звіт про підсумки аудиту було затверджено на засіданні відомства.

«Ми охопили сім років –– 2013––2019 роки, щоб не було упередженості. Перевірили, наскільки ефективно використовували бюджетні кошти і як проводили управління державним майном. Недоліки, порушення і правові прогалини, звичайно, є, і на них потрібно буде звернути увагу Апарату ВР. І ми вже побачили готовність оперативно їх усувати», –– цитує пресслужба голову відомства.

Згідно з підсумками аудиту, Апарат ВР, Управління справами Апарату ВР, підприємства, установи та організації їх сфери управління використали 7,7 мільярда гривень коштів державного бюджету й майже 114 мільйонів гривень коштів місцевих бюджетів, повідомляє УНІАН. За підсумками перевірки Рахункова палата надала рекомендації зокрема про вдосконалення законодавства щодо управління держмайном, оплати праці в державному секторі, а також механізму здійснення виплат, передбачених народним депутатам на оренду житла.