Надзвичайний і повноважний посол Франції Ізабель Дюмон приїхала до Рівного, щоб особисто відкрити 15-ий фестиваль «Французька весна». «Це фестиваль, що розважає і водночас спонукає до роздумів, на всі смаки і для людей різного віку, результат спільної роботи команд Французького інституту та Альянс-франсез у 9-ти містах України, - сказала пані посол на урочистому відкритті. – Тож бажаю вам гарної подорожі у різноманітні жанри мистецтва, яка триватиме цілий місяць».
Міський голова Рівного Володимир Хомко слушно зауважив, що саме «Французька весна» принесла до нас і весну календарну: адже ще вчора був пронизливий холод, а сьогодні, просто-таки на очах, приходить тепло і все розквітає.
Ізабель Дюмон зустрілася з головою облдержадміністрації Олексієм Муляренком та представниками бізнес-кіл краю. Відтак французька делегація також виявила бажання співпрацювати з рівненськими аграріями: адже чимало місцевої продукції експортується на ринки ЄС. Пані посол також мала зустріч в «Альянс-франсез» Рівного, де обговорила перспективи вивчення французької мови та вручила сертифікати незалежного оцінювання Delf-Dalf різного рівня школярам.