Новий проєкт, який ініціювала всеукраїнська громадська організація «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» за фінансової підтримки Міністерства у справах ветеранів України, започаткували задля допомоги ветеранам АТО у працевлаштуванні.
Днями у Харкові відбувся перший триденний тренінг, у якому взяли участь 58 ветеранів АТО Сумської та Харківської областей. Їх відібрали служби зайнятості з-поміж щонайменше 120 кандидатів. Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, перевагу надавали найбільш умотивованим ветеранам, тим, хто сам докладає максимум зусиль для свого працевлаштування.
Окрім теоретичної частини, що передбачала профорієнтаційні лекції та заняття, учасники тренінгу зустрілися з двадцятьма роботодавцями, зокрема Приватбанку, Укрзалізниці, промислових підрозділів. Спілкування було обопільно корисним. Понад 40 ветеранів пройшли професійні співбесіди, результати яких оприлюднять днями.
Для безробітних пропонували роботу за різними спеціальностями і напрямами: водій, електрогазозварник, поліцейський, фельдшер, штукатур, спеціаліст прикордонної служби, машиніст, страховий агент, охоронник, слюсар, електромонтер, завідувач їдальні, інспектор-кінолог та інші.
До кінця року такі тренінги відбудуться в Луцьку, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську та Одесі. Навчання безплатне, а всі витрати на проживання й харчування іногородніх учасників беруть на себе організатори проєкту.