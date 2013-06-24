У Чернівцях 20 ветеранів та їхніх родин отримали сертифікати на придбання власного житла від держави. Вручав сертифікати нашим воїнам та їхнім сім’ям заступник міністра у справах ветеранів Олег Шиманський разом з очільником Чернівецької ОВА Русланом Запаранюком.

Цього року область отримала 45 мільйонів гривень у межах житлових програм Мінветеранів. Завдяки цим коштам ветерани та їхні близькі зможуть почати нову сторінку життя у власних оселях.

Серед тих, хто отримав сертифікати: Віталій Бакрев, штурмовик-кулеметник, поранений під час боїв на Харківщині; пройшов протезування в Німеччині, займається підприємництвом, отримав грант «Варто» від Українського ветеранського фонду Мінветеранів на суму 1,5 млн грн та відкрив перший соціальний автопарку Чернівцях; це не просто бізнес, а реальна можливість допомогти тим, хто захищав Україну; Сергій Боднарюк, захисник, який ще у 2015 році став на захист держави під час АТО на Донеччині та Луганщині; 2019 року воював у складі ООС, зазнав поранень і проходив тривале лікування; нині орендує житло в Чернівцях, але завдяки сертифікату зможе придбати власний дім, що стане для нього символом відновлення та спокою; Віктор Григоряк, боєць 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», у ЗСУ з 2020 року, учасник боїв у зоні АТО та оборони Житомирщини під час повномасштабного вторгнення; через стан здоров’я звільнився зі служби, батько чотирьох дітей, мріє про власний дім для них.

Програму втілюють завдяки Президенту України, Кабінету Міністрів, Міністерству у справах ветеранів за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах реалізації інструменту Ukraine Facility, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.