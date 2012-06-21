Нещодавно в ході операції «Мігрант» оперативники Великописарівського відділення поліції Сумської області спільно з працівниками прикордонної служби затримали 25-річного жителя Російської Федерації, який займався незаконним переправленням через кордон іноземців-нелегалів.
За повідомленням відділу комунікації поліції в Сумській області, громадянин сусідньої держави у поле зору правоохоронців потрапив ще раніше.
Ось і днями до них надійшла оперативна інформація про можливе переміщення нелегалів через державний кордон, яку відразу ж перевірили.
Як розповів начальник Великописарівського відділення поліції Сергій Несмашний, було встановлено, що іноземці-нелегали та перевізник користуються автомобілем «Мерседес» іноземної реєстрації. Саме це авто зупинили в одному із прикордонних сіл на українській території.
За кермом перебував киянин, а в салоні, окрім 25-річного росіянина, група мігрантів з В’єтнаму віком від 16 до 38 років, серед яких двоє неповнолітніх.
Дітей працівники поліції відправили до Сумського центру соціальної реабілітації, а інших трьох – до відділу Великописарівської прикордонної служби Сумського прикордонного загону для з’ясування всіх обставин незаконного переправлення їх на територію України.
На іноземців-нелегалів правоохоронці вже склали адміністративні протоколи за ст. 203 «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України» КУпАП України, а на водія авто – за ст. 206 «Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг» КУпАП.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.