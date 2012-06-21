Коростенська міська рада подала на конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування», який проводить Міністерство розвитку громад і територій, у номінації «Новації, спрямовані на наповнення місцевого бюджету» реалізовану в стародавньому древлянському місті ідею щодо створення індустріального парку.

Ідеться про особливу форму економічної діяльності, що врегульовує відповідне вітчизняне законодавство. Вона ґрунтується на співпраці інвесторів та органу місцевого самоврядування. Індустріальні парки створюють на відповідних територіях, відведених під час планування міста і призначених для промислового використання, а споруджені на них підприємства забезпечують спільною інфраструктурою.

Такі парки — це певна альтернативна форма захисту власного ринку і нові можливості для розвитку промисловості, передовсім високотехнологічного виробництва, що надто актуально нині в умовах жорсткої конкуренції, глобалізації та обмежень СОТ.

Для України започаткування таких парків — важливий чинник для продовження процесу децентралізації, оскільки вони істотно впливають на подальше зміцнення фінансової незалежності територіальних громад, сприяють активізації та розвитку малого і середнього бізнесу на місцевому рівні.

Практику «Розвиток індустріального парку «Коростень», упровадження якої в життя забезпечило 40% додаткових надходжень до бюджету міста, гідно оцінила конкурсна комісія. Тож ця практика стала дипломантом згаданого вище конкурсу. А Рада Європи як партнер Мінрегіону через свою Програму «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» профінансувала зйомки відеоролика про інновацію поліщуків.

Так-от, про кіно. Переглянувши цю аудіовізуальну роботу, переконуєшся: індустріальний парк існує, працює і, як без зайвої патетики зауважує один її кіногерой: «Це все в нас, в Україні. Тут заробляють і тут платять податки!»

У кількахвилинному відео йдеться про започаткування парку на території колишнього військового летовища. Підготовчу роботу місцева влада розпочала ще 2006-го, через два роки вже з’явилося перше високотехнологічне підприємство, де безвідходно переробляли ліс-кругляк, який до того вивозили за кордон. Затим спорудили ще вісім підприємств потужного деревообробного кластеру. Тепер уже одне з цих підприємств стало інвестором нового заводу, вже зведено приміщення для нього. Небавом тут виготовлятимуть меблі одного з популярних європейських брендів.

І весь цей час міськрада наполегливо працювала з інвесторами, створювала умови для полегшення ведення бізнесу, шукала кошти для інженерних споруд. Результат є, він очевидний, матеріальний: надходження до міської скарбниці, зайнятість населення, можливість розвитку інфраструктури для чималого міста, шанс перетворитися на потужний промисловий центр поліського краю.

Показово, що герої ролика не просто перелічують свої здобутки, а чесно й відверто діляться досвідом з імовірними глядачами, колегами, потенційними партнерами. Саме в цьому і полягає ідея «Кращих практик» — конкурсу вже реалізованих інновацій, умови проведення якого свого часу розробили фахівці департаменту демократичного врядування Ради Європи.

І насамкінець. За офіційною інформацією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, на 26 липня 2020 року до реєстру індустріальних (промислових) парків України зараховано 43, у 23 з них визначено керуючі компанії, а в семи є учасники.

Цікаво дізнатися більше про їхню діяльність, щоб переконатися: вони живі, працюють, як-от «Коростень», спроможні здійснити прорив у вітчизняній економіці чи існують лише на папері?

Марія ЛАГІДНА

для «Урядового кур’єра»