Перенесені через пандемію COVID-19 із квітня на жовтень вибори президента Національної академії наук України знов під загрозою.

Як відомо, вибори президента Національної академії наук України, а також нового складу президії НАН було заплановано на 13—17 квітня 2020 року, однак у зв’язку з поширенням COVID-19 їх було відтерміновано. 7 вересня на засіданні президії Національної академії наук України було ухвалено рішення про проведення цих виборів 6—9 жовтня.

Згідно із проведеним висуванням, на посаду президента НАН України претендують п’ятеро кандидатів: академік НАНУ Владислав Гончарук (висунутий колективом Інституту колоїдної хімії і хімії води ім. А.В. Думанського НАН України), академік НАНУ Богдан Данилишин (самовисування), академік НАНУ Анатолій Загородній (висунутий колективами 13 інститутів та академіками і членами-кореспондентами НАНУ), академік НАНУ Сергій Комісаренко (висунутий колективом Інституту біохімії ім. Палладіна та академіками і членами-кореспондентами НАНУ), академік НАНУ Володимир Семиноженко (висунутий науково-технологічним комплексом «Інститут монокристалів» НАН України» та двома академіками НАН України).

Однак 29 вересня один з кандидатів на посаду президента Національної академії наук академік НАН Богдан Данилишин подав позов до суду щодо незаконності проведення виборів очільника НАН України. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

У позовній заяві до Шевченківського районного суду міста Києва він просить визнати незаконною і скасувати постанову президії Національної академії наук України від 07.09.2020 р. №138 «Про порядок проведення виборчої сесії загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України» та висуває інші вимоги.

«Урядовий кур’єр» отримав із цього приводу заяву пресслужби Національної академії наук України, в якій наголошено, що вибори президента та президії НАН України призначено й організовано з повним дотриманням порядку та процедур, визначених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і Статутом Національної академії наук України, а також з урахуванням чинних карантинних обмежень.

«Слід зауважити, що, за правовими висновками Інституту законодавства Верховної Ради України й Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, рішення президії НАН України щодо проведення виборів президента та членів президії НАН України (постанова президії НАН України від 07.09.2020 №138 «Про порядок проведення виборчої сесії загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України» та інші) було прийнято відповідно до чинного законодавства, Статуту академії та вимог карантинного режиму», — зазначено в заяві.

«Національна академія наук України здивована і глибоко обурена численними образами честі й гідності на адресу свого багатотисячного колективу, які академік Б.М. Данилишин уже впродовж тривалого часу дозволяв собі усно і в публікаціях у друкованих та електронних ЗМІ. Ідеться зокрема про необґрунтовані підозри в бік президії НАН України щодо фальсифікації результатів майбутніх виборів, а також дискримінацію співробітників академії за віковою ознакою.

Звертаємо увагу також на те, що станом на сьогодні звернень від академіка НАН України Б.М. Данилишина до НАН України щодо зняття своєї кандидатури з виборів на посаду президента НАН України не надходило. Натомість інших кандидатів на посаду президента НАН України академік Б.М. Данилишин закликав зняти свої кандидатури», — йдеться в заяві пресслужби НАН України.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»