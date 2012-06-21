Вчені заявили про те, що під час танення вічної мерзлоти в атмосферу можливий викид великої кількості вуглецю, що законсервований у замерзлому ґрунті. Це явище може негативно вплинути на зміну клімату на планеті. Висновки дослідників опубліковано на порталі IOPscience.
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У ході дослідження вчені проаналізували вміст речовини у водах північно-західної частини Канади в літній період, коли відбувається танення вічної мерзлоти. Науковці виявили в озерах і річках підвищений вміст «стародавнього» вуглецю, а також діоксиду вуглецю. Гази можуть міститися в рештках рослин і тварин, які знаходяться в замерзлому ґрунті.
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Аналіз змісту вуглецю в арктичних водах Канади ускладнювався тим, що вченим досі невідомо, яка кількість газу повинна викидатися в атмосферу без поправки на зміну клімату. При цьому важливо звернути увагу на те, що в товщах води може міститися як «древній», так і теперішній вуглець, який потрапив у вічну мерзлоту вуглець.