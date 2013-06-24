У Києві відбувся підсумковий захід програми наставництва та розвитку бізнесу ветеранів, ветеранок та їхніх рідних, що фінансується Європейським Союзом і реалізується Міжнародною організацією з міграції (МОМ) у співпраці з Міністерством у справах ветеранів України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Щоб відзначити досягнення програми та окреслити подальші кроки для розвитку ветеранського підприємництва в Україні, Мінветеранів, МОМ та НУО «Стартап Україна» зібрали на церемонії закриття грантерів, урядових та міжнародних партнерів, а також бізнес-експертів. До заходу долучилася Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

«Власна справа відкриває для ветеранів та ветеранок нові можливості самореалізації після служби. Бізнес для багатьох із них стає шляхом до економічної незалежності та способом реалізувати свій досвід, лідерство й відповідальність у новій ролі. Держава усвідомлює цю потребу і вже ухвалила закон про ветеранське підприємництво, а також готує механізми підтримки для запуску й розвитку бізнесу. Такі рішення зміцнюють економіку, посилюють громади і дають захисникам та захисницям шанс на успішну реалізацію ідей. Вдячна міжнародним партнерам за спільну роботу, яка допомагає пришвидшити ці зміни», — зазначила очільниця Мінветеранів.

Практичні результати програми вже відчутні. Понад 100 ветеранів, ветеранок та їхніх рідних у Київській, Львівській і Вінницькій областях пройшли бізнес-тренінги, а 52 підприємства, очолювані ветеранами, отримали гранти на суму до 317 000 грн (6 545 євро).

Крім цього, завдяки програмі ветерани й ветеранки змогли скористатися такими можливостями:

очні тренінги з розвитку бізнесу, які допомагали учасникам здобути практичні знання;

онлайн-наставництво, що забезпечувало постійну підтримку та індивідуальні консультації;

залучення експертів з маркетингу, бізнес-стратегії, управління фінансами та формування команд;

наставництво від підприємців, зокрема власників ветеранського бізнесу з багаторічним досвідом;

фінальний етап — презентація бізнес-планів перед відбірковим комітетом і захист для отримання фінансових грантів;

використання грантів: кошти спрямовувалися на закупівлю сучасного обладнання, сировини та необхідних послуг для зміцнення підприємств.

Програма наставництва та розвитку бізнесу – частина проекту з реінтеграції ветеранів та ветеранок на суму 6 мільйонів євро, що фінансується ЄС та впроваджується МОМ із вересня 2024 року. Проект також охоплює професійне навчання та ярмарки вакансій, цільову підтримку громад для сприяння згуртованості, послуги та заходи з підтримки психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, а також технічну допомогу Уряду України та організаціям громадянського суспільства.