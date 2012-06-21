У селищі Миколаївка Білопільського району на Сумщині, яке нещодавно стало центром новоствореної об’єднаної територіальної громади, відкрився сучасний Центр надання адміністративних послуг.
Будівля зведена за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» із застосуванням сучасних технологій і вважається однією з найбільш енергоефективних серед адміністративних споруд в Україні. Як наголосив під час відкриття ЦНАПу селищний голова Миколаївки Іван Ігнатьєв, тепер понад 10 тисяч мешканців отримали зручний доступ до більш як 90 видів послуг, а на опалення та вентиляцію витрачатиметься коштів учетверо менше, ніж у звичайних адміністративних будівлях.
За словами керівника апарату Сумської ОДА Дмитра Живицького, Миколаївська ОТГ подає гарний приклад результативної роботи задля кожного її жителя. Саме тут напрацьовуються кращі практики місцевого самоврядування, завдяки чому територія неухильно розвивається. Відкриття центру високо оцінив Перший секретар посольства Швеції в Україні, програмний директор «U-LEAD з Європою» від Sida Камеран Худур. На його переконання, співпраця між Швецією та Україною дає гарні результати, що відкриває нові обшири. Окрім незаперечних зручностей для громадян, будівля відповідає всім стандартам ЄС у сфері захисту навколишнього середовища.
Зокрема, в основі енергоефективної концепції — використання теплового насоса «повітря — вода», однієї з найперспективніших та найбезпечніших на світовому ринку інженерних систем.
Для вентиляції використано технологію рекуперації, яка утилізує 95 відсотків тепла і підтримує вологість повітря. Завдяки SIP-панелям з додатковим утепленням вдалося досягнути показника опору теплопередачі на 50 відсотків вище, ніж у разі будівництва за принципом «цегла + утеплення».
У ЦНАПі створено 7 робочих місць для фахівців, які пройшли спеціальне навчання з підвищення кваліфікації.
А напередодні відкриття в громаді поінформували всіх жителів про особливості роботи центру, переваги, права та обов’язки працівників та відвідувачів. У приміщенні обладнано дитячий куточок, є пандус для людей з обмеженими фізичними можливостями.
На перспективу в ОТГ планують облаштувати також пересувний ЦНАП.
Миколаївська новобудова стала однією з 26, які мають відкритися в Україні до кінця нинішнього року в межах означеної програми. А всього до грудня 2020-го запрацюють майже 600 таких центрів.