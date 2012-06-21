Колишня королева краси Діяна Мілойковіч померла після шестирічної боротьби з раком. Про це повідомляє таблоїд Mirror.
Про страшний діагноз Мілойковіч дізналася 6 років тому. Медики виявили у неї інвазивний рак матки, а через кілька місяців після цього метастази поширилися на інші органи.
«Не дивлячись на те що прогноз був жахливим, я ні разу не шкодувала себе і не страждала через свою долю!» – писала вона.
Весь цей час дівчина вела сторінку в Instagram, де розповідала про життя з тяжкою хворобою.
Її колишній хлопець Стефан Карич став для неї головною опорою під час хвороби. У прощальних публікаціях юнак назвав життя Мілойковіч дивом і назвав її «переможцем в цьому бою».
«Вона була маленькою дівчинкою на яку звалилися великі проблеми. Іноді Діяна відчувала себе дуже погано, але завжди ходила прямо і гордо », – написав Карич у себе в блозі.
Кілька тижнів тому Мілойковіч терміново знадобилося переливання крові, так як її стан різко погіршився. Незважаючи на проведені процедури, вона померла.
Діяна Мілойковіч була переможницею конкурсів «Міс Сербія» в 2009 році і «Міс Європа» в 2014-му.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»