Перше засідання Верховної Ради IX скликання має відбутися не пізніше, ніж через 30 днів після офіційного оприлюднення підсумків позачергових парламентських виборів. Перед початком першої сесії на урочистому засіданні депутати складають присягу. Про це повідомляє Інформуправління Апарату ВР. ЦВК визначає підсумки виборів у загальнодержавному окрузі та в одномандатних виборчих округах до 5 серпня 2019 року, але не пізніше, ніж на 15-й день із дня голосування.
Не пізніше, ніж на п’ятий день з дня встановлення підсумків виборів ЦВК офіційно оприлюднює їх у газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України». Для обраної особи це підстава для звільнення з роботи, не сумісної з депутатським мандатом, або ухвалення рішення про припинення чинності іншого представницького мандата. Не пізніше, ніж через сім днів після оприлюднення підсумків виборів Апарат ВР надсилає обраним особам документи для підготовки до першої сесії, а не пізніше, ніж на 20-й день особи подають до ЦВК документи для їхньої реєстрації народними депутатами.