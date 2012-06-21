Проект Вінницької обласної державної адміністрації «Подільський зоопарк як центр сімейного дозвілля» визнано переможцем конкурсного відбору проектів регіонального розвитку секторальної підтримки ЄС. Загальний обсяг його фінансування становить 11,7 мільйона гривень. Він покликаний підвищити туристську привабливість Вінниччини. Передбачено досягти й конкретної мети: збільшення кількості туристів в області шляхом створення конкурентоспроможного туристського продукту, створення в області умов для організації повноцінного сімейного відпочинку; сприяння збереженню й відтворенню у штучних умовах рідкісних і занесених до Червоної книги тварин і птахів.
РОЗВИТОК