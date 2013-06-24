Верховна Рада України 21 жовтня ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони». Документ передбачає збільшення видатків держбюджету на 324,7 млрд грн для посилення обороноздатності держави.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко висловила вдячність народним депутатам за підтримку змін до Держбюджету. Це допоможе виконати зобов’язання перед захисниками і захисницями та забезпечити вчасну виплату зарплат.

За її словами, на оборону буде витрачено відсотки від заморожених російських активів. «Адже частину цих коштів, 294,3 млрд грн, ми забезпечуємо за рахунок європейської частки ERA loans — безповоротної позики на основі відсотків від заморожених російських активів. Активи рф використовуються справедливо, як це і має бути, — щоб забезпечити українське військо», — пояснила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що ухвалене рішення — це послідовна реакція держави на виклики війни та необхідність забезпечення Збройних сил усім необхідним.

«Ми розуміємо, що ситуація постійно змінюється, тому збільшення видатків для ефективного опору агресії — вимушена необхідність. Уряд за підтримки партнерів має джерела забезпечення додаткових витрат, потрібних для захисників і захисниць України. Держава гарантує їм належне забезпечення — від озброєння й техніки до грошових виплат і соціальної підтримки сімей військових», — зазначив Сергій Марченко.

Він також наголосив, що частину ресурсів Україна отримає від Європейського Союзу — кошти, забезпечені доходами від знерухомлених російських активів, у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Основні параметри змін

Загальний обсяг додаткових видатків — 324,7 млрд грн, зокрема:

310,5 млрд грн — за загальним фондом, зокрема:

156,1 млрд грн — на грошове забезпечення з нарахуваннями (з них для Міноборони — 155,5 млрд грн);

99,1 млрд грн — на закупівлю озброєння та військової техніки (з них для Міноборони — 90,6 млрд грн);

55,3 млрд грн — інші видатки для забезпечення поточної діяльності сектору безпеки і оборони.

14,3 млрд грн — за спеціальним фондом за рахунок частини податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу, з них:

8,6 млрд грн — для Міністерства оборони України (реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу, закупівля озброєння, техніки, обладнання);

4,3 млрд грн — для Адміністрації Держспецзв’язку (закупівля спеціальної техніки та обладнання);

1,4 млрд грн — для інших розпорядників коштів сектору безпеки і оборони (матеріально-технічне забезпечення військових частин).

Джерела покриття додаткових видатків

294,3 млрд грн (6 млрд євро) — кошти від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

20 млрд грн — збільшення доходів державного бюджету, зокрема за рахунок зростання надходжень від ПДФО;

1 млрд грн — скорочення непершочергових видатків за пропозиціями головних розпорядників коштів;

9,5 млрд грн — економія видатків.

Джерело:

Міністерство фінансів