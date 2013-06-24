28 травня відбулась зустріч Міжнародного альянсу із запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту (PSVI), який очолює Україна в 2025 році. У заході взяли участь представники державних органів, міжнародних організацій, громадського сектору та експертної спільноти. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Катерина Левченко, Урядова уповноважена з питань гендерної політики, голова Міжвідомчої робочої групи з питань протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією росії проти України, та надання допомоги постраждалим у вітальному слові наголосила на важливості консолідації зусиль задля протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом (СНПК), визнання цього злочину як тактики війни та загрози міжнародному миру й безпеці, а також на спільній відповідальності за підтримку постраждалих. Також Катерина Левченко зазначила, що Україна наближається до екватора свого головування в Альянсі PSVI.

Важливою частиною порядку денного стала презентація комунікаційної кампанії «One Voice Against CRSV», яку розроблено та презентовано Офісом Віце-прем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - Міністра юстиції України, до Міжнародного дня боротьби з сексуальним насильством у конфліктах, що відзначається 19 червня. Учасникам було запропоновано приєднатися до ініціативи та підтримати єдине потужне послання у протидії СНПК.

Окремий блок був присвячений оновленню щодо підготовки збірника кращих практик застосування постраждалоорієнтованого підходу в реагуванні на СНПК. Очікується, що фінальний документ стане цінним ресурсом для посилення спроможностей партнерів та фокусування на потребах і правах постраждалих.

Зустріч завершилася сесією “tour de table”, під час якої учасники мали змогу поділитися короткими оновленнями та обговорити важливі питання, зокрема потенційне приєднання нових членів до Альянсу.