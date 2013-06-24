12 серпня 2025 року відбулася робоча зустріч Урядової уповноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко та заступника Міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Марини Слободніченко за участі представників Апарату Урядової уповноваженої з питань гендерної політики та Міністерства охорони здоров’я щодо виконання завдань Імплементаційного плану реалізації Рамкової програми співробітництва між Урядом України та ООН у сфері запобігання та реагування на сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом (СНПК), який є важливим інструментом реалізації міжнародних зобов’язань України в частині надання медичної допомоги постраждалим від СПНК. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час наради сторони обговорили стан внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2019 № 278 «Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги» (далі - наказ № 278)) з урахуванням положень Міжнародного протоколу документування та розслідування СНПК, зокрема, про відображення в процедурі фіксації можливих ушкоджень, спричинених СНПК, та передачу такої інформації виключно за інформованою згодою постраждалої особи.

Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко наголосила на важливості дослухатися до позиції постраждалих від СНПК, висловленої під час консультацій з експертами та представниками Уряду, щодо підтримки підходу, за якого немає необхідності у розробці окремого механізму фіксації випадків СНПК. Натомість, доцільно внесення норм про СНПК до вже існуючого механізму, визначеного національним законодавством. Такий підхід, як зазначила Катерина Левченко, відповідає також і міжнародним стандартам.

За результатами наради сторони досягли спільного бачення шляхів виконання Імплементаційного плану та домовились про необхідність проведення додаткової міжвідомчої зустрічі для узгодження позицій.

Марина Слободніченко відзначила, що Міністерство охорони здоров'я вже здійснило значний обсяг роботи з підготовки змін до наказу № 278, а також підтвердила готовність до подальшої конструктивної співпраці у цьому напрямку.

Також, під час наради обговорили подальшу співпрацю з усіма зацікавленими сторонами та узгодили подальші кроки для своєчасного виконання заходів Імплементаційного плану, передбачених у 2025 році. Окрему увагу було приділено питанню підготовки оновленої редакції Імплементаційного плану на 2026–2027 роки.

«Це важливо, як з точки зору надання допомоги постраждалим від СНПК, так і в системі загального моніторингу прав людини та привернення уваги міжнародної спільноти до злочинів, які скоюють російські військові під час збройної агресії проти України», — підкреслила Катерина Левченко.