Учора близько 11 години на нейтральній території поблизу пункту пропуску «Гоптівка» на українсько-російському кордоні додому з полону повернулися двоє українських прикордонників — Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь. Вони зникли торік 3 жовтня під час моніторингу кордону на Сумщині. Точніше, їх викрали російські спецслужби, звинувативши згодом у незаконному перетині державної межі. Натомість росіянам повернули двох затриманих 30 червня 2017 року на Херсонщині співробітників ФСБ, які за російською звичкою нібито заблукали в Україні.
Зустрів прикордонників голова Держприкордонслужби Петро Цигикал, який і доповів спецзв’язком Президентові Петрові Порошенку про завершення обміну, врегулювання якого з обох боків відбувалося на найвищому рівні, повідомляє УНІАН.
«Як і обіцяв на прес-конференції, ще двох українців звільнено з полону. Це наші прикордонники Богдан Марцонь та Ігор Дзюбак. Агресори викрали їх на Сумщині торік 3 жовтня. Хлопці, ласкаво просимо додому», — радісно написав на своїй сторінці у Facebook Петро Порошенко.