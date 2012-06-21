Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



У мікрорайоні Варварівка, що околиці Миколаєва, сталася знакова подія. Містяни отримали воду. До них провели дюкер, кошти на який виділяли з державного та міського бюджету. Місцеві мешканці бідкалися від того, що в них немає централізованого водо забезпечення.

Географічно вони проживають у місті, але через Південнобузький міст. Тому основна проблема була в тому, аби прокласти підводний водопровід. Водогін завдовжки у 1,3 кілометри прокладали на глибині 25 метрів. Через складні ґрунти на ці роботи витратили три місяці. Втім дюкер прокладено. Жителі передмістя Миколаєва, існування якого датується 18-им сторіччям задоволені тим, що нарешті мають можливість відчути блага цивілізації. На жаль, поки не вирішено питання підключення до водо мережі місцевих жителів. Адже, якщо провести водогін до хати, слід викласти до 30 тисяч гривень. Не кожен сьогодні на це здатен. Представники влади пообіцяли допогти.