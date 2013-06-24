Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Національної ради Федеральних зборів Швейцарської Конфедерації Маєю Рінікер. Глава держави зауважив, що цей візит свідчить про її особисту підтримку та солідарність з Україною.

«Я вважаю, що це важливі сигнали в такий складний для людей період — бачити лідерів країн, прихильників, наших партнерів, які нас підтримують. І бачити їх не тільки у столиці, тому ми дуже високо цінуємо це», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський подякував за підтримку гуманітарного розмінування та фінансову допомогу, зокрема за рішення спрямувати 5 мільярдів швейцарських франків на відбудову України протягом наступних років. Він відзначив організацію Саміту миру у швейцарському Бюргенштоку торік, який хоч і не приніс миру для України, став важливим кроком у мирному процесі.

«Наша позиція незмінна: ми засуджуємо російську агресію проти України, залишаємося відданими всеосяжному, справедливому й тривалому миру, міжнародному праву та Статуту ООН», — наголосила Мая Рінікер.

Крім того, йшлося про посилення санкційного тиску на росію. Окремий фокус — постачання до рф критичних компонентів і технологій, які використовують у виробництві дронів і ракет. Важливо зупинити будь-яке постачання й забезпечити контроль оборонних виробників за тим, куди потрапляє їхня продукція.

Володимир Зеленський і Мая Рінікер приділили увагу поверненню українських дітей, яких викрала або незаконно перемістила росія. Президент наголосив, що це питання — один із пріоритетів України, і відзначив важливість приєднання Швейцарії до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і підтримки ініціативи Bring Kids Back UA, завдяки якій вдалося повернути майже 1500 дітей, повідомляє Офіс Президента.