Морські риби, з їхніми загрозливими бриджами та є одними з найцікавіших мешканців глибокого океану. Вчені майже ніколи не бачили їх живими в природному середовищі. Ось чому нове відео, зняте у водах біля Азорських островів Португалії, приголомшило глибоководних біологів.
«Я вивчав цих [тварин] протягом більшої частини свого життя, і я ніколи не бачив нічого подібного», – говорить Тед Піцч, дослідник глибоководних риб з Вашингтонського університету в Сіетлі.
Відео зняли на глибині 800 метрів глибоководні мореплавці Кірстен та Йоахім Якобсени під час занурювання. Команда чоловіка та дружини наближалася до кінця руйнівного 5-годинного пірнання вздовж крутистої глибоководної стіни на південній стороні острова Сан-Хорхе, коли «щось з веселою формою» потрапило в поле нашого зору, говорить Кірстен Якобсен. Це відео було знято в серпні 2016 року, але його тільки зараз показали широкій громадськості.