За пропозицією керівного комітету ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» країнам-учасницям запропоновано долучитися до Тижня відкритого уряду (OpenGovWeek), проведення якого оголошено з 7 по 14 травня 2018 року. Урядам рекомендовано проводити спільно з громадянським суспільством заходи, спрямовані на відкритість органів влади та посилення співпраці для спільного створення позитивних змін у житті громадян.
На сьогодні Україна реалізовує вже третій дворічний план дій. У межах цієї ініціативи успішно реалізовано (або перебувають на стадії втілення) такі проекти: доступ до інформації; відкриті дані; е-декларування; система електронних публічних закупівель; єдиний веб-портал використання бюджетних коштів; електронні петиції; проект закону «Про публічні консультації»; надання електронних послуг; відкриття ЦНАПів; імплементація стандартів ініціативи прозорості видобувних галузей; механізм перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників; державне фінансування політичних партій; доступ до архівів репресованих органів комуністичного тоталітарного режиму.
Україна — член міжнародної ініціативи з 2011 року. В межах її реалізації країни-учасниці спільно з інститутами громадянського суспільства розробляють плани дій, у яких визначають конкретні зобов’язання, спрямовані на забезпечення доступу до публічної інформації, посилення участі громадськості в ухваленні рішень, забезпечення підзвітності органів влади, а також розвиток технологій та інновацій для забезпечення прозорості й підзвітності. Уряди забезпечують постійний діалог з українським суспільством протягом повного циклу в межах ініціативи: від спільного створення плану дій та його реалізації до спільного моніторингу й оцінювання прогресу.
Тиждень відкритого уряду розпочинається наступного понеділка. У дискусійних панелях нон-стоп, які відбудуться за участі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, буде висвітлено такі теми: ініціатива «Партнерство «Відкритий уряд»: платформа для втілення змін»; «Урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції»: досвід партнерства»; «Нові обличчя публічної адміністрації: історії успіху» та інші.