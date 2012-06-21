Полтавщина в п’ятірці областей, де найкраще налагоджено роботу із забезпечення земельними ділянками учасників АТО. За словами чиновників, у краї активно резервують земельні ділянки і надають їх виключно нашим захисникам та членам родин загиблих у зоні військової операції військовослужбовців. Відповідні доручення отримали структурні підрозділи управління Держгеокадастру в районах і містах обласного значення. Їх зобов’язали взяти на контроль надання зарезервованих земельних ділянок і продовжувати їх резервувати. До головного управління Держгеокадастру в Полтавській області вже подали понад 15 тисяч заяв. Позитивно розглянули 8686.
«На сьогодні 80% учасників АТО забезпечено ділянками. Не тому, що ми не маємо резерву. А тому, що заявки на отримання надходять поступово. Важливо, що їх погоджують органи місцевого самоврядування. Тож важко буде чужій людині переконати ці органи надати ділянку саме їй, а не тому, хто живе й працює в цій місцевості», — зауважив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий.
Із загальної площі зарезервованих земель залишилося нерозподілених 1067 гектарів. Голова Полтавської ОДА Валерій Головко зазначив: «Полтавщина максимально забезпечує учасників АТО, має п’яту позначку у загальному рейтингу. Але це мене не задовольняє». Він повідомив, що запропонував відновити загальний реєстр забезпеченості учасників АТО земельними ділянками.