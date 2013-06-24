Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба провів виїзну нараду на об’єктах відбудови житлової й соціальної інфраструктури в Бородянці на Київщині, де перевірив перебіг робіт і прогрес виконання поставлених завдань. До заходу долучилися команда Агентства відновлення, начальник Київської ОВА Микола Калашник, представники місцевої влади.

У селищі було зруйновано або пошкоджено 825 об’єктів. На червень 2025 року відновлено 592 з них — житлові й приватні будинки, школи, інженерну інфраструктуру. До кінця року заплановано завершити ще 61 житловий об’єкт: 42 — у межах проєкту, що координує Київська ОВА, і ще 19 — за лінією Служби відновлення у Київській області.

«Бородянка. Один із найболючіших прикладів того, що залишає після себе російська армія. Проте вже сьогодні тут помітні результати відновлення. Завдання — забезпечити перші заселення вже восени», — зазначив Олексій Кулеба.

Паралельно з відновленням житла у громаді створюють публічні простори. Окрему увагу приділено питанню меморіалізації, щоб зберегти місця злочинів проти цивільного населення, запобігти їх втраті в процесі будівельних робіт і забезпечити гідне вшанування пам’яті, повідомляє Мінвідновлення.