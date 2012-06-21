159,4 МВт потужностей об’єктів, що генерують електроенергію з відновлюваних джерел за «зеленим» тарифом, введено в експлуатацію впродовж першого кварталу 2018 року. Цей показник перевищує весь обсяг потужностей, встановлених протягом усього 2016-го (121 МВт), і становить понад половину, а саме 61% обсягу потужностей, введених протягом 2017 року (257 МВт).
Тож за перші три місяці року маємо: майже 100 МВт сонячних електростанцій, 47 МВт вітроелектростанцій, 6,2 МВт електростанцій на біогазі, 5,1 МВт електростанцій на біомасі, 1,5 МВт малих ГЕС.
Такій стрімкій позитивній динаміці впровадження «зелених» проектів сприяли законодавчі зміни, серед яких ключові: вдосконалення й прив’язка «зеленого» тарифу до курсу євро до 2030 р.; ліквідація вимоги щодо місцевої складової; запровадження надбавки за використання українського обладнання; укладання довгострокових угод на закупівлю чистої електроенергії за «зеленим» тарифом.
«Усе це ще один позитивний сигнал для інвесторів, а також банківських установ і міжнародних фінансових організацій про те, що відновлювана енергетика України стає дедалі привабливішою для роботи, а проекти — затребуваними», — прокоментував розвиток подій голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.
Загалом із початку 2015 року в секторі відновлюваної електроенергетики введено 567 МВт нових потужностей, що працюють за «зеленим» тарифом. У їх встановлення інвестовано понад 550 мільйонів євро, повідомляє прес-служба Держенергоефективності.
Тож на сьогодні потужність об’єктів відновлюваної електроенергетики (без урахування окупованої території АР Крим), яким встановлено «зелений» тариф, — 1,5 ГВт.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»