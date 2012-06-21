Об’єднані територіальні громади Херсонщини вже почали готуватися до організації відпочинку дітей. Так, у Великокопанській ОТГ Олешківського району уже спланували роботу двох пришкільних таборів у Великих Копанях та Абрикосівці, виділивши на них сто тисяч гривень. На цю суму школярів не тільки забезпечать гарячим харчуванням та екскурсіями, а й підготують кілька виїздів на море, аби хлопці та дівчата могли оздоровитися. Як запевнила голова Великокопанської ОТГ Валентина Костенко, батьки селян за перебування дітей у пришкільних таборах не платитимуть ні копійки.
Побувати на морі зможуть також близько 300 місцевих медиків, педагогів, працівників дитсадків: громада уклала угоду з пансіонатом «Дніпро» на Арабатській Стрілці. Тут на 80 днів орендували 80 будиночків з усіма зручностями, куди й заселятимуть працівників бюджетної сфери. Для їх відпочинку громада виділила 65 тисяч гривень. Передбачили в ОТГ й кошти для відпочинку на морі п’ятьох дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей.