На Миколаївщині триває акція «Відпочинок з користю», яку ініціювала Миколаївська обласна служба зайнятості. Майже 3 тисячі 200 школярів, що з червня відпочивали у пришкільних та оздоровчих таборах, взяли в ній участь.
За словами директора обласного центру зайнятості Дмитра Оборонька, мета акції — популяризація актуальних професій на ринку праці та спонукання дітей до виваженого вибору професії через розважально-ігрові методики. «Пізнавально-розважальні зустрічі, професійні вікторини, тематичні дискусії, майстер-класи та конкурси творчих робіт розширюють світогляд школярів, допомагають підготуватися до свідомого вибору професії», — зазначив Дмитро Оборонько.
Під час акції застосовують різноманітні форми роботи з молоддю. Наприклад, у червні Миколаївський міський центр зайнятості провів для молодших школярів літніх пришкільних таборів загальноосвітніх шкіл міста профорієнтаційні заходи на базі Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва у парку культури та відпочинку «Ліски» та в дитячому містечку «Казка».
Фахівці Новоодеської районної філії для дітей пришкільних таборів, що діють на базі Себинської та Троїцької загальноосвітніх шкіл, провели інтенсив «Подорож у світ професій». Казанківська районна філія підготувала інтерактивні змагально-мотиваційні та інтелектуально-ігрові заходи «Калейдоскоп професій».
Під час літнього відпочинку фахівці Первомайської районної філії у міському дитячому таборі відпочинку «Гарт» організували пізнавальну вікторину «Знавці професій», в яку входили різноманітні ігри та конкурси. А в Южноукраїнську для дітей проведено майстер-клас із професій «кухар» та «кондитер». У рамках акції відбулося понад 90 різноманітних профорієнтаційних заходів. Акція «Відпочинок з користю» триває на узбережжі Чорного моря.